Parco e Santuario col fiuto di Chico. È il cagnolino più famoso del web

Il video registrato da Chico, il cagnolino più famoso del web, nel Parco delle Foreste del Casentino e al Santuario della Verna sta conquistando tanti follower sui social. "Chico Giangol - I segreti del Casentino" in poche ore ha registrato 106mila visualizzazioni e 12mila like.

Un filmato con i luoghi più suggestivi dove visse San Francesco e dove ancora i frati francescani portano avanti i suoi insegnamenti. Meta in ogni periodo dell’anno di tanti fedeli e pellegrini. "Il Santuario della Verna – dice nel video Francesco Taverna il ‘papà’ di Chico – è un punto di incontro tra uomo e natura, tra foresta e spiritualità. Se esistono certi posti è perché esistono persone che difendono questo verde e questo equilibrio".

Nel video anche tante immagini del Parco delle Foreste Casentinesi, del Sasso spicco della Verna e di altri angoli suggestivi.

E poi anche messaggi di rispetto e tutela dell’ambiente. Chico, che è stato anche nominato ambasciatore digitale delle prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina, è sempre rimasto al guinzaglio, come deve essere per tutti i cani che entrano nelle aree protette nel rispetto della fauna e anche per evitare pericoli agli amici amici a quattro zampe. E alla fine del video anche un ringraziamento speciale alle due guide del Parco e della cooperativa di Oros che hanno accompagnato Chico e Francesco Taverna nella foresta e hanno loro spiegato i segreti del bosco e delle creature che vi vivono. Un video e un viaggio che ha avuto sui social anche tanti commenti positivi e in quasi tutti è stata messa in evidenza la bellezza di questi luoghi e il senso di pace che sanno sprigionare.

"Sono in questi posti – ha detto Taverna – che nascono le storie più belle. Quelle che vogliamo raccontare a tutti sui social".

Taverna prima faceva il cantautore. "Poi mi è venuta l’idea di raccontare storie dando voce al mio cagnolino Chico ed ho avuto subito milioni di follower". Quei follower che adesso hanno conosciuto anche le bellezze del Casentino.