Operazione antizanzare a San Giovanni

Arezzo, 12 giugno 2025 – Prosegue l'attività del Comune di San Giovanni Valdarno nella lotta alla proliferazione delle zanzare. I prossimi interventi di disinfestazione antilarvale sono in programma per mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, salvo rinvii in caso di maltempo. Le operazioni, che si concentrano nelle caditoie fognarie presenti sul territorio comunale, continueranno con cadenza mensile fino alla fine di ottobre. L'obiettivo è la diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune, potenzialmente in grado di trasmettere malattie infettive. Le attività vengono svolte in linea con le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e, dal 2022, seguono le disposizioni del Piano regionale di prevenzione contro le arbovirosi, che non prevede trattamenti adulticidi programmati.

«Gli interventi – spiega l'Amministrazione – sono partiti già ad aprile e proseguono regolarmente, con l'impiego di compresse larvicida inserite nelle caditoie lungo le strade, nei parcheggi, nelle piazze e nelle vicinanze delle scuole». Le arbovirosi – come Dengue, Chikungunya, virus Zika, West Nile, Usutu e Toscana – rappresentano un rischio sanitario crescente anche in Toscana, dove negli ultimi anni si sono registrati sia casi importati che autoctoni. Accanto agli interventi pubblici, il Comune richiama l'importanza della prevenzione domestica. «È fondamentale – si legge nella nota – che ogni cittadino faccia la sua parte, eliminando i ristagni d'acqua in spazi privati». Sottovasi, secchi, bidoni e annaffiatoi andrebbero svuotati regolarmente, mentre i contenitori non rimovibili devono essere coperti ermeticamente.