Opera Buffa. Maria Cassi agli Antei

E’ quasi un piccolo musical quello che portano in scena Maria Cassi e Leonardo Brizzi stasera alle 21 al Teatro degli Antei di Pratovecchio. Appuntamento con Opera buffa! Musica e comicità che diverte, emoziona e talvolta commuove. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità, energia e rigore: quello che in questi anni Maria Cassi e Leonardo Brizzi hanno continuato a portare avanti sempre credendo fermamente nell’importanza del buon teatro e della buona musica. Opera buffa! è una sorta di piccolo "musical" appunto, nel quale si scherza attraverso personaggi, gag musicali e tormentoni passando attraverso arrangiamenti musicali che vanno dal jazz alla musica classica e popolare. Poche parole, ma come da solida tradizione di Maria Cassi si gioca con la capacità di farsi intendere e divertire da un pubblico di ogni età. Lo spettacolo racconta Firenze e Fiesole, i fiorentini e le loro manie, i cani e i loro padroni, la lirica, la classica, la contemporanea, il balletto, e molto altro, con la gestualità e le trovate da slapstick comedy e della grande tradizione del mimo. Riparte così la stagione 2024/25 del Teatro degli Antei di Pratovecchio con appuntamenti fino a marzo nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La stagione dopo Opera Buffa!, prosegue con Il mio amico Giacomo, spettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio, prodotto da Ort- Orchestra Regionale Toscana di scena al Teatro degli Antei lunedì 27 gennaio sempre alle 21. Sabato 15 febbraio Maria Amelia Monti è la protagonista di Strappo alla regola, scritto e diretto da Edoardo Erba. L’inferirorità mentale della donna. Un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole con Veronica Pivetti arriva al Teatro degli Antei lunedì 3 marzo alle 21. Uno spettacolo di Giovanna Gra, liberamente ispirato al trattato L’inferiorità mentale della donna di Paul Julius Moebius. Chiude la stagione, mercoledì 12 marzo, la commedia firmata da Vincenzo Salemme Premiata pasticceria Bellavista.

A.B.