"Ok alta velocità ma le altre stazioni?. Da riqualificare Camucia e Terontola"

"Dall’ultima seduta del Consiglio Regionale, attendo ancora una risposta ufficiale alla mia interrogazione sulla stazione ad Alta Velocità ferroviaria Medioetruria. Bene la centralità di Rigutino ma deve essere ribadita in sede istituzionale. Così, come condivido la localizzazione della stazione AV a Rigutino privilegiando il rapporto ferro su ferro, affermo coerentemente, e in modo convinto, che servono interventi urgenti di ammodernamento per le stazioni di Camucia e Terontola". A dirlo è Marco Casucci, il consigliere regionale di Noi Moderati. "Anche da comunicati della maggioranza consiliare in Regione Toscana risulta che ci sia una trattativa "acqua-ferro" tra Regione Toscana e Umbria, ossia uno scambio tra l’acqua di Montedoglio per la Regione Umbria per il Lago Trasimeno e la localizzazione della nuova stazione Alta Velocità a Rigutino – dice Casucci -. Alla Regione Toscana chiedo di mettere in campo tutte le azioni possibili per la tutela e valorizzazione di Montedoglio che è una risorsa assolutamente strategica, dall’altra parte condivido la localizzazione di Rigutino, per un rapporto ferro su ferro che manca a Creti, ma rilancio anche sulla situazione fatiscente in cui versano le stazioni della Valdichiana, Camucia e Terontola". "Bisogna agire nei confronti della Regione Umbria chiedendo migliori infrastrutture che si snodino dall’Umbria verso Rigutino anche con i nuovi progetti delle varianti da Camucia verso Castiglion Fiorentino e poi Rigutino, indispensabili per una migliore viabilità in Valdichiana, ma sollecito adeguate compensazioni ferroviarie per questa vallata ed in particolare interventi adeguati e celeri per le due stazioni del territorio cortonese – chiede il consigliere Casucci -. Lavori risultano previsti per Terontola per il 2028 ma ritengo che possano anche essere anticipati, e che si arrivi quanto prima anche ad un progetto per il rifacimento ex novo della stazione di Camucia". A fargli eco è il Comitato SAVA, che torna a chiedere scelte chiare: "Dopo anni di promesse, servono azioni concrete da parte del presidente Giani e della presidente umbra Proietti. Arezzo ha dato tanto – basti pensare all’acqua di Montedoglio – ma ha ricevuto poco in termini di infrastrutture".