Oggi l’arrivo della reliquia di San Francesco

ANGHIARI

È giorno di festa cittadina, oggi, ad Anghiari: lo ha proclamato il sindaco Alessandro Polcri grazie all’evento speciale che si consumerà nel pomeriggio: la reliquia del saio di San Francesco, un lembo delle dimensioni di 10 centimetri per 5, troverà la sua dimora permanente nella chiesa della Croce, in cima al rettilineo di Corso Matteotti che divide in due il paese e nel luogo dove appunto il serafico di Assisi – in uno dei suoi rientri dalla Verna – avrebbe piantato appunto una croce. La cerimonia religiosa avrà inizio alle 17,30 con la Santa Messa solenne in Propositura e a presiedere il rito sarà monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro; seguirà poi la processione che accompagnerà la reliquia fino alla chiesa nella quale verrà collocata. Il pezzo del saio indossato dal santo si trovava fino ad ora alla Verna dopo essere stato conservato nel convento di Montauto, edificato da Federigo Barbolani a testimonianza dell’attaccamento e della vicinanza della famiglia a Francesco d’Assisi.

La notizia del suo trasferimento definitivo era stata comunicata dal vescovo Migliavacca lo scorso 4 ottobre al Santuario della Verna, poi aveva provveduto il parroco di Anghiari, don Alessandro Bivignani (nella foto), a indicare nel 6 aprile la data di questo appuntamento molto sentito, che rafforza senza ombra di dubbio il ruolo della patria di Baldaccio all’interno dei Cammini Francescani in un anno particolare: il 2024 segna infatti l’800anniversario delle stimmate, che precede di due la stessa ricorrenza della morte. L’operazione della reliquia assume di conseguenza una importanza fondamentale dal punto di vista sia devozionale che di ritorno turistico.