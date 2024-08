Oggi l’addio a Orlandi. Raccolta fondi

PRATOVECCHIO

Oggi alle ore 17 nella Propositura di Pratovecchio ci saranno i funerali di Marcello Orlandi (nella foto), il 68enne casentinese morto il 13 agosto in un incidente con la moto a La Thuile, in Valle d’Aosta. Una cerimonia con la quale i parenti e tanti amici gli daranno l’ultimo saluto. Ancora vivo il ricordo della tragedia: Marcello, appassionato di moto, era diretto in Francia con un amico quando è successo il terribile frontale lungo la statale 26 che sale verso il colle del Piccolo San Bernardo. Il compagno di viaggio era partito subito dopo una sosta, mentre Orlandi si era fermato a parlare con delle persone. Una volta passato il confine, il compagno di viaggio non ha più visto arrivare il 68enne. Ha atteso e poi è tornato indietro: così ha scoperto che in quella manciata di minuti che lo separavano da Marcello era avvenuta una tragedia. E adesso la moglie Maura, i familiari e gli amici hanno organizzato una raccolta di fondi in sua memoria.

Le offerte saranno donate all’associazione "Linea d’ombra" di Trieste, che offre aiuto ai migranti che arrivano dalla rotta Balcanica. Marcello Orlandi aveva conosciuto questa realtà alcuni anni fa e i suoi cari hanno deciso di devolvere a questa associazione le offerte, in ricordo di Marcello, una persona particolarmente sensibile e pronta a darsi da fare per gli altri. In molti verranno oggi alla Propositura. Marcello era infatti molto conosciuto e stimato in Casentino. Per oltre quarant’anni aveva gestito la macelleria di via Garibaldi a Pratovecchio. Poi un bioagriturismo a San Donato di Pratovecchio. La famiglia era stata colpita nel 2019 da un grave lutto: il figlio 19enne, morì cadendo dalla diga di Ridracoli durante un’escursione.

So.Fa.