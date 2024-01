Offerta dei ceri al Beato Gregorio. Sale il sipario sull’anno giostresco

di Sonia Fardelli

AREZZO

Si respira già aria di Giostra. Archiviata la Città del Natale, il centro storico sarà animato oggi pomeriggio dai figuranti dei quartieri per la ventiseiesima edizione della cerimonia dell’Offerta dei ceri al Beato Gregorio X in Duomo alle ore 19. Di fatto il primo evento in costume che apre l’anno giostresco e che unisce come ogni anno tradizione e solidarietà con una raccolta di denaro per l’ospedale pediatrico di Betlemme. La cerimonia in cattedrale sarà preceduta da uno spettacolo di Musici e Sbandieratori in piazza San Jacopo alle ore 18. Al termine dell’esibizione, alle ore 18.25 il corteo, composto anche dalle rappresentative dei quattro quartieri e di Signa Arretii, muoverà da piazza San Jacopo verso Palazzo Comunale, percorrendo Corso Italia, Canto De’ Bacci, via Cavour e via Cesalpino. Alle 18.45 in Piazza della Libertà, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, seguito dall’Araldo, dalla Magistratura della Giostra e dalla rappresentativa della Fraternita dei Laici si unirà al corteo per entrare in cattedrale. Alle 19 avrà inizio la cerimonia vera e propria con i rettori che offriranno ognuno al Beato Gregorio X un cero votivo decorato, come ormai da tradizione, dall’artista senese Rita Rossella Ciani. Un gesto simbolico, che sarà seguito da uno ben più concreto ed importante. Ogni quartiere donerà infatti una somma di denaro da devolvere al Caritas Baby Hospital, l’ospedale pediatrico di Betlemme gestito da suore cattoliche al quale annualmente, su iniziativa di don Alvaro Bardelli, va il ricavato della cerimonia. L’offerta dei ceri sarà arricchita quest’anno anche da iniziative collaterali. Ci sarà anche, a cura della Fondazione Arezzo Intour, una visita con guida turistica alla scoperta dei luoghi della Giostra, di Papa Gregorio X e delle numerose sfaccettature che uniscono storia, cultura e tradizione. Il tour guidato è gratuito e partirà alle ore 15.30 da Piazza della Libertà: prima tappa la chiesa di San Pier Piccolo per proseguire poi con la visita al Museo Diocesano e al Duomo di Arezzo. Alle 17.30 è prevista la visita al museo "I Colori della Giostra". Al termine della cerimonia dell’offerta dei ceri, alle 19.30, il gruppo si sposterà, al museo del quartiere di Porta Santo Spirito per la tappa finale del tour e per ammirare la lancia d’oro dedicata a Papa Gregorio X vinta dalla Colombina nel 2016.