Nuovi occhi per la Ztl. Via alla gara d’appalto. Bando da 240 mila euro. La mappa dei varchi

di Matteo Marzotti

AREZZO

Il bando di gara è stato pubblicato e il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato le ore 14 di giovedì 15 febbraio. L’appalto è quello relativo all’affidamento della fornitura e della posa in opera delle nuove telecamere della zona a traffico limitato del centro storico di Arezzo, e ad essere ancor più precisi anche degli apparati che controllano i varchi e informano tramite l’apposita segnaletica l’apertura e la chiusura. Come riportato sul sito del Comune di Arezzo nell’apposita sezione dei bandi di gara l’importo complessivo dei lavori ammonta a 235 mila euro a cui vanno poi aggiunti 4.100 euro per la sicurezza (cifra non soggetta a ribasso). L’appalto ha quindi come obiettivo non solo quello di installare 6 nuovi pannelli a messaggio variabile in corrispondenza di altrettanti varchi della Ztl in sostituzione di quelli esistenti. Pannelli che dovranno indicare lo stato attivo-non attivo del varco. L’intenzione del Comune è quella di rendere ancor più moderno e quindi efficace l’occhio del "Grande Fratello" all’ingresso e all’uscita del centro storico, andando a sostituire in certi casi apparecchi installati tra il 2012 e il 2018, alcuni anche nel 2004, aumentando quindi la definizione delle immagini e non solo. Tra l’altro nel capitolato sono riportati i varchi interessati da questo processo di rinnovamento. Per quanto riguarda la Ztl B ecco quindi che le nuove telecamere interesseranno via Montetini, via della Fioraja, via Borgunto, via Mazzini, Piaggia San Martino, quindi Corso Italia e via Roma, il tratto tra Corso Italia e via Spinello, tra via Madonna del Prato e via Roma, e tra via Madonna del Prato e via Spinello. Ben più corposo l’elenco dei varchi della zona a traffico limitato A che comprende gli occhi informatici di via San Domenico e via San Lorentino, via Guido Monaco, quelli di Porta Trento Trieste, via Guadagnoli, via Padre Caprara e Piaggia di Murello. Sempre per la Ztl A ecco i varchi di Borgo Santa Croce, via dei Pileati, via Isidoro del Lungo via Nencetti, viale Buozzi, salendo dal cimitero verso il Prato e viceversa, quindi il tratto di vicolo del Fanale.

A metà del prossimo mese l’apertura in seduta pubblica delle buste contenti le offerte delle varie aziende che decideranno di prendere parte al bando appena indetto. La durata dei lavori? Sulla base di quanto descritto nel capitolato "il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni" è di 45 giorni complessivi, suddiviso in due fasi. Praticamente l’aggiornamento delle telecamere e del sistema che controlla i varchi della Ztl richiederà un mese e mezzo di lavori. Certamente la fase più lunga sarà quella della posa in opera e messa in sicurezza (30 giorni circa) seguita poi dall’attivazione della piattaforma gestionale (15 giorni). Tra le novità l’installazione di un nuovo software presso la centrale dei vigili urbani per la gestione delle infrazioni, della diagnostica e per le statistiche di sistema.