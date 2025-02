Nuovi autovelox sulla strada 9. Fiorentina

Sulla Sp9 Fiorentina in provincia di Arezzo saranno installati due nuovi autovelox. I dispositivi per il controllo della velocità stanno per entrare in funzione nel comune di Castelfranco Piandiscò, come annunciato dall’assessore ai lavori pubblici Marco Morbidelli. Uno sarà posto in località Casariccio – Il Pino, mentre l’altro a Faella, teatro l’estate scorsa di un incidente in moto mortale. Fatto che ha spinto l’amministrazione a intervenire in materia di sicurezza stradale, anche alla luce del nuovo Codice della Strada.

Entrambi gli autovelox saranno collocati nelle apposite colonnine arancioni, che di norma non contengono necessariamente un rilevatore di velocità sempre attivo ma possono ospitarne uno a rotazione per i controlli periodici da parte della Polizia municipale. Sul tratto della Sp9 interessato dalle nuove installazioni il limite massimo di velocità è fissato a 50 km/h, e dal Comune si fa sapere che le verifiche saranno effettuate con regolarità. Già la presenza dei due box dovrebbe comunque servire da deterrente per gli automobilisti ma gli agenti avranno così anche la possibilità di effettuare sanzioni in caso di superamento del limite consentito. L’obiettivo dell’installazione dei nuovi autovelox in Valdarno è ridurre il rischio di incidenti in aree dove procedere con l’auto a velocità elevata - ricordiamo che possono essere messi dispositivi solo dove il limite è fissato a 50km/h - rappresenta un serio pericolo sia per i residenti sia per gli altri automobilisti in transito.