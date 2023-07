Nuove “frecce” per l’Aquila Montevarchi

Arezzo, 03 luglio 2023 – Continua la campagna acquisti dell’Aquila Montevarchi. La società ha infatti ingaggiato due nuovi centrocampisti. Si tratta di Milton Borgarello e di Alberto Muscas. Il primo, classe 1997, centrocampista Centrale di 1,85 di altezza con doppia nazionalità, ormai giocatore con grande esperienza in categoria, vanta oltre duecento presenze. Partito dalla Primavera del Perugia poi ha militato molti anni in quarta serie con le maglie di Montemurlo, Pianese, Correggese, Carpi e Scandicci squadra da cui proviene. Muscas, classe 1997, nato a Firenze, è un centrale di centrocampo. Anch’esso un veterano della categoria dove ha collezionato tante presenze. Nelle ultime due stagioni molto importanti a Poggibonsi centrate entrambi con la partecipazione ai play off., prima alla Sangiovannese e poi allo Scandicci. Nei giorni scorsi la società aveva ufficializzato l’arrivo di altri giocatori: portieri Dainelli e Spurio e i difensori Artini, Francalanci, Messini, Morosi e Stefoni.

Dainelli Davide classe 2003, la scorsa stagione era allo Scandicci con 18 presenze in D con un passato nelle giovanili della Fiorentina. Andrea Spurio (1998) nato a Ravenna cresciuto nelle giovanili del Bologna, vanta 110 presenze in D nella passata stagione all’Aglianese; Tommaso Artini (2001) difensore, predilige la fascia destra, Mister calori lo conosce bene visto che proviene dal Terranuova Traiana; Leonardo Francalanci difensore centrale di piede destro. È un veterano della categoria nonostante abbia appena 21 anni con circa 90 presenze nello Scandicci; Messini Tommaso (classe 2004) terzino sinistro, giovanissimo ha fatto tutto il percorso calcistico nelle squadre giovanili viola. Nella scorsa stagione ha esordito in serie D con il Grosseto.

Morosi Andrea, anch’esso molto giovane, classe 2004, laterale di destra proviene dal Poggibonsi dove ha collezionato 25 presenze disputando anche i playoff. Precedentemente aveva giocato nel settore giovanile del Siena; Stefoni Matteo (classe 2003], difensore centrale dal fisico imponente, proviene dal Tolentino, dove nelle ultime due stagioni ha giocato con continuità con circa settanta presenze. A questi si aggiungono alcuni giocatori della Primavera che entreranno a far parte della nuova rosa che affronterà il prossimo campionato di serie D. I difensori Marco Calosci e Tommaso Lucatuorto e i centrocampisti Andrea Casagni, Andrea Nardi e Riccardo Croci.