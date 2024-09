Nona edizione del “Pinetum”, il sindaco Chiassai: “Villa Gaeta e il suo parco, un simbolo della città di cui essere fieri"

Arezzo, 26 settembre 2024 – Villa Gaeta a Moncioni, con il monumentale parco di conifere, torna ad aprire i cancelli per il “Pinetum 08”, la mostra di “Artisti in residenza” che si terrà sabato 28 ottobre, alle ore 15.00. La nona edizione, organizzata dal proprietario Bruno Boretti, è stata presentata in Palazzo del Podestà dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, con l’obiettivo questo anno di “sorprendere” il visitatore.

Saranno tre i pittori in esposizione, Giovanni Bonechi, Gabriele Ermini, Lorenzo Ermini, e altrettanti gli scultori, Lorenzo Boscucci, Giovanni Cardi e Nudo Parresia. In questi anni, il focus delle mostre è sempre stata la relazione tra arte e luogo, nell’alternanza di una edizione dedicata all’arte e l'altra al design.

“Un’iniziativa a cui l’Amministrazione tiene molto perché Villa Gaeta e il suo meraviglioso parco sono un simbolo della città di Montevarchi di cui essere orgogliosi. Il proprietario, l’architetto Bruno Boretti, da diversi anni aiuta la cultura dando l’opportunità di visitare la villa accogliendo artisti emergenti e le loro opere. Un incontro che produce una forte sinergia tra arte e ambiente.

Per questo motivo ringrazio particolarmente Bruno per essere un esempio di come una realtà privata non solo tenga alla storia e alla bellezza del luogo, ma lo apra alla cittadinanza destando emozioni ed interesse su tutto il territorio, con un evento di così grande spessore culturale” “Tutti gli anni in occasione del Pinetum recupero una parte del parco – aggiunge Bruno Boretti – quest’anno il titolo che caratterizza l’evento, oltre la sorpresa, è “dalla California a Montevarchi” perché il recupero riguarda il sentiero che passa sopra le sequoie di origine californiana che sono arrivate a Montevarchi, con la sorpresa che proverà il visitatore di trovarsi davanti allo spettacolo di questi alberi enormi.

Del resto la sorpresa è proprio il senso stesso dell’arte che vogliamo comunicare”