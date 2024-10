Non ho chiesto (io) di venire al mondo . Prove aperte a teatro

Tanti appuntamenti al teatro alla Misericordia di Sansepolcro. Domani venerdì 11 ottobre, appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro con la prova aperta al pubblico di Non ho chiesto (io) di venire al mondo - manifesto di resa, performance di danza di Alessandra e Roberta Indolfi che, insieme a Eleonora Gambino e Giuseppe Zagaria, prestano voci e corpi alla contestazione del mondo e della società contemporanea. I quattro corpi in scena si fanno megafono, diventando forma incarnata di contestazione, mentre la danza si manifesta in modo performativo e provocatorio. Venerdì 18 ottobre, un’altra prova aperta al pubblico, quella di ConTatto, lavoro di Federica Dauri che esplora il tema dell’intimità attraverso la storia d’amore tra due uomini: Luca, danzatore, e Alain, disabile a seguito di un ictus midollare. Il tema del "contatto" viene esplorato attraverso una lenta danza carnale che coinvolge i sensi e l’ascolto: un viaggio poetico che si sviluppa in un dialogo fisico ed emotivo tra i due; un’esperienza sensoriale e viscerale, capace di mettere in luce la natura di un’intimità autentica, sensibile e sottile. Le prove aperte si svolgeranno alle 21.