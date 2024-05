Nasce AstriA che unisce le realtà ricettive

ANGHIARI

Strutture ricettive unite in nome di Anghiari. Mura altissime che custodiscono i palazzi storici del borgo e le sue vie medievali pedonali; tutt’intorno un territorio collinare con campi coltivati e case coloniche, con frazioni nelle quali dimorano pievi antiche e piccole case rurali. Sullo sfondo boschi e castelli: questa è Anghiari, un luogo dove si vive a contatto con la bellezza della natura, della spiritualità, dell’arte, della storia, dove gli abitanti mantengono ancora vive antiche tradizioni e saperi. È in questa realtà che si inserisce l’associazione delle strutture ricettive di Anghiari, AstriA, nata dalla necessità di dare voce, assistenza e tutela a coloro che, con diverse tipologie di alloggio, operano attivamente nel territorio anghiarese per dare ospitalità e sostegno ai turisti che transitano nel nostro territorio. L’ambizione di AstriA è quella di collaborare con le amministrazioni locali e gli attori rilevanti del territorio per realizzare politiche turistiche capaci di valorizzare e proteggere l’autenticità del luogo e il suo futuro. AstriA vuole promuovere progetti per migliorare la qualità dell’accoglienza e far conoscere la vera essenza di Anghiari, proponendo al turista di andare alla scoperta di questo territorio con l’aiuto dei suoi abitanti, dei suoi artigiani, dei suoi artisti, rendendo così possibile un incontro sorprendente. Per l’estate 2024, AstriA prepara un programma settimanale di attività, prenotabili online, per dare a chi soggiorna ad Anghiari l’opportunità di sporcarsi le mani attraverso corsi di cucina o visite esperienziali, la possibilità di scoprire il centro storico.