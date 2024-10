My Stufato da record. Oltre 14mila presenze

Il MyStufato supera i numeri dello scorso anno. 25 quintali di stufato e 14mila presenze nel week-end appena trascorso dedicato alla pietanza più celebre della città di Masaccio. 1281 Kg sono stati cucinati dalla Pro Loco, mentre i restanti dagli esercizi commerciali, che hanno accolto la manifestazione proponendo la loro versione del piatto della tradizione locale. Due giornate all’insegna del social dining fra buon cibo e divertimento. Piazza Cavour e piazza Masaccio hanno accolto preparazioni che partivano dagli ingredienti dello stufato alla sangiovannese accompagnati da una selezione di vini nazionali e locali. Presente inoltre un market di oltre 30 espositori selezionati di artigianato, vintage e handmade; e poi musica live, vinili, dj set e spettacolo di artisti di strada con le due giornate del festival animate da performance immersive. Non potevano mancare poi le attrazioni per i più piccoli con i giochi di una volta, balocchi in legno, tappeti, costruzioni, letture e i laboratori di cucina per i piccoli chef. Stavolta i turisti sono arrivati anche da fuori regione. "Il MyStufato – ha commentato l’assessore al commercio e alle attività produttive Massimo Pellegrini – pone al centro il nostro piatto della tradizione ma è un festival popolare fatto di musica, arte, gioco, spettacoli e intrattenimento. Con un format giovane e coinvolgente riesce ad attirare sempre più visitatori e turisti portando molti benefici anche alle attività commerciali. In più crea coesione sociale e senso di appartenenza alla comunità". Novità di quest’anno lo stand senza glutine con prodotti adatti alle persone celiache e la postazione di dolci e prodotti di pasticceria preparati con le spezie tipiche dello stufato.