Musica e grandi vini a Casa Bruschi. Caporali da incanto sulla terrazza

Jazz & Wine, la rassegna ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica dell’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini, torna a Casa Bruschi da oggi al 12 settembre. Si parte stasera alle 21.15 con il sassofono di Emanuele Caporali e il suo quartetto. Caporali è uno dei giovani talenti del jazz che stanno emergendo nella nostra città, ma dimostra già di avere un’espressività matura. Sarà accompagnato da una sezione ritmica della Valtiberina: Diego Rossi al pianoforte, Matteo Chimenti al contrabbasso e Francesco Brugnolo alla batteria.

L’undicesima edizione prevede quattro serate per ascoltare musica jazz sorseggiando buon vino in una delle terrazze più scenografiche del centro storico aretino. "Anche quest’anno JazzandWine sarà all’insegna di un’alta qualità musicale, mantenendo il proposito di offrire al pubblico tutta la varietà dei colori della musica jazz – dice Francesco Giustini, direttore artistico del Festival - Trovano spazio nel programma il jazz più tradizionale, quello più moderno, la musica brasiliana, musicisti di esperienza così come giovani talenti. Per chiudere poi con un quartetto dal respiro internazionale".

Domani, per Ferragosto la Casa Museo Ivan Bruschi sarà aperta al pubblico in via straordinaria con ingresso gratuito in linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo.

Jazz & Wine torna il 22 agosto con Andrea Glockner 4Tet in "Across the Lines" Andrea Glockner, tromba bassa e trombone Santiago Fernandez, pianoforte Silvia Bolognesi, basso Alessandro Alarcon, batteria. Giovedì 5 settembre Pau Brasil con Marta Agnelli, voce Francesco Giustini, tromba e flicorno Fabio Roveri, chitarra classica Nicola Pasquini, contrabbasso. Il 12 settembre Anne Czikosky 4tet.