Musica d’organo in festa. La magia rivive alla Verna

Fino al 21 agosto il Santuario della Verna ospita la XXXVII edizione del festival internazionale di musica d’organo, evento di grande spessore nella cultura italiana sulla musica organistica, che porta in provincia di Arezzo musicisti di fama mondiale, sotto la direzione artistica del M° Eugenio Maria Fagiani. Il festival è organizzato in collaborazione dal Comune di Chiusi della Verna e dal Santuario della Verna, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, del Comune di Firenze, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Cinque i concerti in programma per questa XXXVII edizione, che si svolgeranno sempre il mercoledì alle 21,15. "Quest’anno la valenza è ancora più marcata – dice il M° Eugenio Maria Fagiani, direttore artistico del Festival - perché siamo nell’800° anniversario dell’impressione delle stimmate a San Francesco, e dunque l’appuntamento è ancora più sentito in quanto diventa un momento di spiritualità e di catechesi legato al discorso musicale". Il primo concerto ha visto impegnato il coro dei frati del Monte alle Croci di Firenze insieme alla M° Ughetta Fagioli-Poggiolini, che è l’organista di Monte alle Croci e ha un legame molto particolare con La Verna. Oggi 24 luglio il calendario prevede il concerto del M° Eugenio Maria Fagiani, mentre mercoledì 31 luglio sarà la volta del M° Daniel Zaretsky. Si prosegue mercoledì 7 agosto, giorno in cui la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro celebra la festa del Patrono, San Donato, con il concerto del M° Witold Zalewski, per concludere mercoledì 21 agosto con il M° Jan Vermeire.