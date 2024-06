Mostra di ricamo "Ago e Filo" coi lavori degli ospiti del centro diurno

SANSEPOLCRO

Verrà inaugurata lunedì prossimo alle 16 la mostra di ricamo "Ago e Filo", che rimarrà aperta fino a domenica 16 nelle Logge del duomo di Sansepolcro. L’evento è stato organizzato dal servizio di Salute Mentale della Valtiberina e vedrà la partecipazione degli utenti e degli operatori che hanno contribuito alla realizzazione dei lavori di merletto. I lavori di ricamo esposti alla mostra sono stati infatti realizzati dagli utenti del centro diurno della Salute Mentale che, partendo dalle basi, sono arrivati alla creazione di lavori ad elevata complessità. "Sono orgoglioso di questo traguardo - afferma Giampiero Luatti, direttore della Zona Distretto Valtiberina – la salute mentale è fondamentale per il benessere complessivo di un individuo e della società nel suo insieme. Pensiamo solo, anche in assenza di patologie, quanto siano invalidanti la sempre più diffusa depressione e la sua ricaduta nella vita dell’individuo e nella società. Sono convinto che questa sia la strada da seguire, sia per fare prevenzione che riabilitazione. Ringrazio la dottoressa Monica Roggi e la sua equipe per i risultati ottenuti e per l’impegno che mettono ogni giorno nel proprio lavoro". "Il gruppo denominato la Tela di Penelope – spiega la dottoressa Monica Roggi, responsabile del servizio di Salute Mentale della Valtiberina – è nato nel 2012 con la partecipazione iniziale di alcuni utenti. Il percorso riabilitativo, oltre all’aspetto pratico di incremento delle abilità personali, ha contribuito anche alla formazione di un gruppo dove attraverso un clima di condivisione e collaborazione, si creano relazioni sociali di reciproco supporto e sostegno attivo. Gli incontri settimanali della durata di circa due ore hanno migliorato in maniera significativa le condizioni psichiche dei partecipanti". La mostra rimarrà aperta – come già ricordato – fino a domenica 16 dalle ore 16 alle 19 e nei giorni di martedì, sabato e domenica anche la mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30.