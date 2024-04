Morto l’ex assessore Canalaro

Se n’è andato martedì a soli 59 anni Salvatore Conti Canalaro. Una perdita gravissima per il paese di Terranuova, dove tutti lo conoscevano come "Moro". È scomparso a causa di una malattia, ma ha combattuto questa difficile battaglia a testa alta, lottando fino all’ultimo. Imprenditore, titolare della Ciesse Carpenteria Metallica, era un terranuovese d’adozione ben radicato nella comunità locale. Negli anni novanta ha ricoperto prima l’incarico di assessore nella giunta di Carlo Pasquini, poi nel 1999 si candidò con la lista civica di Stefano Mugnai Vivere Insieme Terranuova e venne eletto in Consiglio comunale. Era anche un sostenitore del Terranuova Traiana. Alcune settimane fa, infatti, durante una trasferta, il club di piazza Coralli si recò in visita all’ospedale di Siena per salutarlo. Il sodalizio biancorosso ha voluto ricordarlo attraverso un messaggio sui social. "La nostra comunità perde uno dei suoi figli migliori. La nostra associazione uno dei suoi pilastri e tra i più fedeli sostenitori – si legge sui profili ufficiali del Terranuova – Ci piace ricordare Salvatore Conti Moro per la sua mitezza, i suoi modi gentili, la sua umiltà e la sua umanità. Un uomo gentile, affabile, onesto e generoso, amato da tutta la comunità terranuovese e valdarnese. Lascia un enorme vuoto in primis nella sua meravigliosa famiglia e in tutti noi".