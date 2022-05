Montevarchi ricorda il Vicebrigadiere dei Carabinieri Lorenzo Foggi

Arezzo, 27 maggio 2022 - Domani mattina sarà inaugurata in piazza Concetto Marchesi a Montevarchi una stele marmorea in ricordo del Vicebrigadiere dei Carabinieri Lorenzo Foggi, giovane valdarnese che perse la vita nel 1945 e venne decorato con Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla memoria. A lui è intitolata anche la Stazione Carabinieri di Montevarchi. La cerimonia si terrà alle 9.30 e saranno presenti il Sindaco e Presidente della Provincia, Silvia Chiassai Martini, il Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca, il Vescovo di Fiesole Monsignor Mario Meini, il Questore di Arezzo Maria Luisa di Lorenzo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Vincenzo Franzese, il Comandante della Guardia di Finanza, Colonnello Adriano Lovito. Presenzierà per l’occasione anche la Fanfara della Scuola Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri, i parenti del Decorato e 4 classi dell’Isis Benedetto Varchi che hanno svolto un lavoro di approfondimento e di conoscenza sul Carabiniere caduto. Il monumento è stato realizzato su iniziativa dell’Istituto del Nastro Azzurro fra decorati al valore militare ed è stata accolta positivamente dall’amministrazione comunale. Interamente in marmo bianco di Carrara, realizzato da una locale azienda artigianale, la stele riporta la fotografia del decorato e la motivazione della Medaglia di Bronzo alla memoria conferita dal Presidente della Repubblica, che riporta il seguente testo: «Nel procedere con graduato a fermo di pericoloso ricercato, proditoriamente fatto segno a numerosi colpi di pistola, cadeva colpito a morte – Milano 11 agosto 1945.». Lorenzo Foggi nacque il 2 giugno 1915 a Terranuova Bracciolini, frazione Campogialli. Successivamente, la famiglia, impegnata nel lavoro mezzadrile, si trasferì a San Giovanni Valdarno, dove Lorenzo studia e si arruola nell’Arma, per poi spostarsi nuovamente prima nel Comune di Bucine, ed infine in quello di Montevarchi. Lorenzo si arruolò nell’Arma dei Carabinieri nel 1935, frequentando il corso per Allievo Carabiniere a cavallo presso ...