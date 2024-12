Montevarchi ospita 'Arte Vagante': un viaggio tra Novecento toscano e arte contemporanea

Sarà inaugurata domani al Palazzo del Podestà di Montevarchi la mostra "Arte Vagante. Anzi in Tour", un’esposizione d’arte che unisce il fascino del Novecento toscano con le espressioni più significative della contemporaneità. Promossa dalla Fondazione Mauro e Nuccia Capitani ETS in collaborazione con il Comune di Montevarchi, l’esposizione, ad ingresso libero, offrirà un percorso unico tra le opere di circa 30 artisti toscani e non solo.

Sarà visitabile per tutto il periodo delle feste, dato che chiuderà i battenti il 6 gennaio 2025. La varietà dei dipinti esposti propone un’esplorazione visiva e riflessiva, che spazia dai temi classici della pittura del Novecento ai soggetti più moderni e astratti, stimolando una profonda introspezione nell’osservatore.

Il sottotitolo della mostra, "Un viaggio nell’arte toscana tra Novecento e Contemporaneo, con sconfinamenti", evidenzia l’intento di superare i confini geografici e tematici. Quindi non solo un omaggio all’arte toscana, ma un’apertura verso altre correnti che esplorano il rapporto tra l’uomo e la natura, il senso della vita e la riflessione sull’anima.

Tra i dipinti esposti spiccano opere dai colori vivaci, che catturano soggetti diversi, testimoniando il fermento artistico del Secondo Novecento e la continua evoluzione della pittura contemporanea. Capitani espone a Montevarchi per il terzo anno consecutivo e sempre durante le festività natalizie, confermando la sua attenzione verso il territorio e il forte legame con la città.

La mostra, organizzata in sinergia con l’amministrazione, sarà inaugurata questo sabato alle 18. Per tutta la durata dell’esposizione, i visitatori potranno accedere liberamente.