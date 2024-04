Montevarchi. In 2.000 al Varchi Comics

Arezzo, 15 aprile 2024 – Lo scorso week end si è tenuta a Montevarchi la 13sima edizione del Varchi Comics. Oltre 2000 le persone intervenute, tantissime da fuori Valdarno. Un successo ormai consolidato quello della manifestazione montevarchina. Alle Stanze Ulivieri è stata allestita l’area games. Lega Pokémon ha organizzato un torneo di videogioco competitivo ed è stato possibile partecipare all’Escape Room, un gioco di logica in cui i partecipanti vengono chiusi in una stanza e devono riuscire a risolvere tutti gli enigmi per poter fuggire. Evento organizzato dall'Associazione From Beyond. Presente anche il Club del Mattoncino, con le intramontabili Lego. E ancora lezione di scacchi e dimostrazioni pratiche di kendo. Allo Spazio Politeama invece l’area fumetto, con la mostra mercato alla presenza di artisti, case editrici, commercianti, hobbisti. Al primo piano dell’edificio era stata invece allestita un’area talk per confronti e dibattiti. Non è mancato un ricordo a Gianni Somigli, il giovane incisano morto prematuramente lo scorso anno, che era un grande appassionato del Varchi Comics.

] Il Politeama ha ospitato anche un workshop sulla realizzazione dei cosplay, i costumi che rappresentano i personaggi di anime o videogiochi. Non sono mancati talk sul doppiaggio, una puntata del podcast «Holiday Inn’s Smouth» e l’arrivo del Dottor Pira, l’atteso ospite intervistato da Lo Sgargabonzi. C'è stata anche la possibilità di seguire un approfondimento sull’intelligenza artificiale. In parallelo al Comics, lo street food nel centro storico, presente una vasta area tra via Roma e piazza Varchi con food truck di cucina regionale italiana e internazionale, pietanze preparate al momento e alternative gluten-free e vegetariane. Al Varchi Comics non è mancato lo spazio per musica live, luna park, artisti di strada e giocoleria. "Si rafforza l'obbiettivo del festival che è quello di far conoscere Montevarchi attraverso il fumetto ed il suo mondo - hanno detto gli organizzatori - questa edizione abbiamo spaziato dagli scacchi al talk sull'intelligenza artificiale, uno dei primi in Valdarno. La sinergia che si è creata tra gli spazi, le location e le varie associazioni locali e, ovviamente, l'amministrazione comunale, ci ha portato ad avere questo successo. Siamo uno dei festival più longevo di tutto il Valdarno e puntiamo a crescere ancora".