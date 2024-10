Montevarchi. Il week end del Rugby Mammut

Arezzo, 28 ottobre 2024 – La squadra Under14 Rugby Mammut insieme a @valdelsarugby e @cretesenesirugby ha partecipato sabato scorso a un triangolare contro le franchigie Montelupo-Scandicci e quella Sieci-Mugello, mostrando grande determinazione e buona qualità di gioco. Nella prima partita, i ragazzi valdarnesi hanno ottenuto una vittoria per 52-0 contro Montelupo-Scandicci. Bene in attacco e difesa compatta. La seconda sfida contro @_valdisieve_rugby_ è stata più combattuta, terminando con una sconfitta di misura per 21-14. Nonostante il risultato, i Mammut hanno dimostrato una buona attitudine in difesa e un gioco perlopiu organizzato, confermando i progressi fatti. La squadra è pronta per la prossima sfida, con determinazione e desiderio di crescere. I piccoli Mammut Under8 si sono confrontati con determinazione ed entusiasmo alla festa del rugby di Colle Val D'Elsa. Bella giornata di rugby anche per i "gagliardi dell'Under10 che alla festa del rugby di Figline Valdarno hanno mostrato grande grinta e tanta voglia di mettersi alla prova. Vittoria per i ragazzi dell'Under16 in franchigia con @vasariarezzorugby 20-19 contro Florentia. Una vittoria che tira su il morale dei ragazzi Domenica 27 ad Arezzo, si è tenuto infine il raduno femminile interregionale, insieme alle ragazze di Marche e Umbria. Presente per Mammut rugby Carolina Isac. Nei prossimi eventi ci sarà l'inserimento di altre due nuove arrivate, pronte a mettersi in gioco.