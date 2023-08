Montevarchi. Finanziamenti regionali per il centro “L’Ottavo Giorno”

Arezzo, 28 agosto 2023 – 30.000 euro di finanziamento regionale per la rimozione dell'amianto dalla struttura che ospita l'associazione "Ottavo Giorno" a Montevarchi. 55.000 euro il costo totale dell'intervento, ma l'intera cifra per la quale era stato richiesto il contributo è stata accordata. L'Ottavo Giorno è un centro diurno per disabili gravi gestito dalla cooperativa sociale Koinè. Ha sede in via Michelangelo. Sono 64 i progetti di enti pubblici toscani che saranno finanziati grazie al bando da 1,3 milioni per investimenti con finalità sociali e sociosanitarie promosso dalla Regione Toscana.

Il bando ha completato il suo iter e sono stati ammessi al finanziamento i progetti presentati, singolarmente o in forma associata, da Comuni, Unioni di Comuni, o da enti pubblici come le Aziende Sanitarie, le Società della Salute/Zone distretto territoriali. Si tratta di progetti di piccole e medie dimensioni, riguardanti sia la riqualificazione o la realizzazione di immobili sia l’acquisto di beni e attrezzature.

“Stiamo dando continuità a questo bando regionale, che vede in particolare un ruolo attivo da parte dei territori e degli enti locali nell’individuazione di tanti progetti di investimento diffusi, che vanno a migliorare spazi e servizi alla persona, rivolti soprattutto all’assistenza e all’inclusione delle fragilità, anziani e persone con disabilità” - ha evidenziato l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli – “Un sostegno concreto e immediato per realizzare rapidamente gli interventi, che vede l’adesione di tutti gli ambiti territoriali con progetti finanziati in tutte le 28 zone sociosanitarie della Toscana”..

Per tutti i progetti finanziati il contributo comprende anche un cofinanziamento di almeno il 15% da parte dell’ente richiedente. I lavori previsti dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2023. Musica, teatro, letteratura. L’Ottavo Giorno di Montevarchi è molto di più di un semplice centro diurno per disabili gravi. Produce cultura. E relazioni: con le scuole, le istituzioni, le associazioni del territorio. Nonché inserimenti lavorativi. La struttura è stata finanziata dalla Conferenza dei Sindaci dei Valdarno, è a titolarità Usl ed è gestita dalla cooperativa sociale Koinè. Ospita disabili con un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. La sua proiezione territoriale si occupa degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità.