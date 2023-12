Uccise a coltellate moglie e suocera, chiesto l’ergastolo per Jawad Hicham

Arezzo, 2 dicembre 2023 – La condanna all'ergastolo è stata chiesta stamani dal pm Marco Dioni al processo in corte d'assise che vede imputato Jawad Hicham, 38 anni, marocchino, accusato di aver ucciso a coltellate la compagna Sara Ruschi, 35 anni e la suocera Brunetta Ridolfi, 76, nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi ad Arezzo.

Il duplice delitto avvenne nell'appartamento di via San Lorentino dove la coppia viveva con i due figli di 16 e 2 anni. L'udienza oggi si è aperta con la requisitoria del pm che ha ricostruito quanto accadde quella notte: la furia omicida si sarebbe scatenata dopo una serie di messaggi tra l'imputato e la compagna, che erano in due stanze diverse, sfociati poi in insulti. È anche emerso che Ruschi lavorava duramente per sostenere i figli e come la donna si fidasse solo del figlio 16enne per ogni questione di casa e per tenere a bada la sorellina di 2 anni.

"Un ragazzino diventato troppo grande subito, in questo duplice omicidio il bene supremo ovvero la vita è stato distrutto”, ha aggiunto l'avvocato di parte civile Alesssndra Panduri che rappresenta il nonno 82enne, tutore dei due minori, e gli zii, per i quali ha chiesto un risarcimento di oltre 400mila euro.