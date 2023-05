Moby Dick: traversata fra gli scrittori Sean Greer affianca Parsi e Recalcati

di Marco Corsi

Torna il Moby Dick Festival di Terranuova. Dopo l’anteprima di venerdì scorso con il Premio Nobel per la Pace 2022 Irina Scherbakov si parte con un programma definito da tempo. La direzione artistica ha scelto, per rappresentare l’edizione 2023, uno scatto di Boris Michajlov, grande fotografo ucraino, che ha raffigurato il volto di due donne.

"È un’edizione in tempi complicati, questa di ‘Detour’. Tutto appare lacerarsi sempre più e lo scarto, la deviazione, quasi la regola di un procedere incerto, incontrollato. È il concetto stesso di futuro ad assumere contorni più indefiniti – dice la direttrice artistica Elisa Sommaruga - Per questa ragione abbiamo scelto lo scatto di Boris Michajlov. I suoi toni lividi, la sua atmosfera, richiamano tempi in cui una società risponde agli eventi, prova a reagire, a proseguire un cammino confuso con il fardello della stanchezza e dell’incertezza. È con il volto di queste due donne – ha aggiunto - che abbiamo voluto rappresentare le sembianze del presente di oggi".

Il festival, in scena da domani al 28 maggio, è stato realizzato con il contributo del Consiglio regionale e la collaborazione della ProLoco di Terranuova Bracciolini. In prima linea, ovviamente, l’amministrazione comunale. "I tre giorni vedranno salire sul palco dell’Auditorium Le Fornaci personaggi di spicco di vari settori – ha detto il sindaco Chienni – E’ ormai una manifestazione consolidata, giunta al suo sesto anno di vita e ci aspettiamo un grande successo anche quest’anno. Non sono tanti i luoghi dove ci si dà il giusto tempo per approfondire. Questo è uno di quelli".

Dopo l’inaugurazione di domani pomeriggio, salirà sul palco Andrew Sean Greer, scrittore americano, in conversazione con Antonio Gnoli. Un nome emergente della letteratura americana, che con Less ha vinto il Premio Pulitzer: un romanzo che racconta un tour letterario per distrarsi dal pensiero del matrimonio del suo ex fidanzato.

Tra gli altri eventi, quello di sabato 27, con Francesca Mannocchi, in dialogo con il politologo Vittorio Emanuele Parsi sul "processo di pacificazione e le sue deviazioni". Da questa edizione il Moby ha avviato una collaborazione con lsis Valdarno.

L’evento educational programmato sarà sabato 27 maggio alle 11 con Massimo Recalcati, che incontrerà gli studenti sul tema dell’insegnamento prendendo spunto dal suo libro "L’ora di lezione" edito Feltrinelli. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming e trasmesso sul canale YouTube dell’istituto.