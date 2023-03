Mistero sulla morte dell’oculista: "Paolo Borri non può essersi suicidato"

Il messaggio che annulla tutti gli appuntamenti sulla targa dell’ambulatorio del dottor Paolo Borri

Arezzo, 2 marzo 2023 – "Non sappiamo davvero cosa dire, siamo arrivati dall’America in aereo appena ci hanno informati". Queste le parole, in un italo-americano spiccato, di Frank Savoretti, cognato di Paolo Borri, oculista nato a Monterchi di 66 anni. Lo hanno trovato morto con un colpo di pistola in faccia il pomeriggio di lunedì in via del Seminario a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna. Ed è proprio lì, nel giardino della sua casa di San Lazzaro dove è stato rinvenuto il cadavere di Borri, che parla il cognato del professionista monterchiese: "Io e mia moglie, sorella di Paolo, viviamo nel Rhode Island, ma abbiamo sempre avuto contatti quotidiani con lui su FaceTime. Questa terribile notizia ci ha colti del tutto impreparati e non sappiamo davvero cosa pensare come abbiamo detto anche ai carabinieri - prosegue Savoretti – Paolo era un professionista affermato, amante del suo lavoro e con tanti progetti per la testa. Posso dirlo con chiarezza: mai abbiamo notato in lui pensieri suicidi". Si avvolge, dunque, ancora più nel mistero la morte dell’oculista monterchiese trapiantato in Emilia ritrovato cadavere lunedì, faccia a terra nel giardino della sua villetta. Aveva cappotto e zaino addosso e la sua Glock...