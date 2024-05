Medici in piazza. Oltre 500 visite all’Outlet

FOIANO

Oltre 500 le visite effettuate dai medici portati "in piazza" grazie al lavoro di squadra di 9 Lions Club del territorio segnando un crescendo continuo anno dopo anno. Successo per la nuova edizione del Lions in Piazza che si è svolto al Valdichiana Village di Foiano della Chiana. "Una organizzazione ormai consolidata, la giornata perfetta dal punto di vista climatico e naturalmente una esperienza consolidata, essendo l’ottavo anno che facciamo questa attività, hanno garantito il successo di questa iniziativa per cui dobbiamo ringraziare tutti i nostri soci volontari, non solo medici, che hanno donato il loro tempo al prossimo – sottolinea il dottor Gian Piero Chiavini (nella foto), medico di Foiano e socio del Lions Club Cortona Valdichiana Host, responsabile per l’iniziativa Lions In Piazza – lo screening di patologie croniche cardiovascolari, respiratorie, ma anche legate al diabete, sono attività di cui le persone cominciano a comprendere l’importanza e questa iniziativa garantisce un primo approccio alla diagnosi precoce, i numeri ci hanno dato ancora ragione, l’importanza di sensibilizzare i pazienti al controllo e alla prevenzione è sempre maggiore".

In particolare, quest’anno sono state effettuate le seguenti visite nei vari settori offerti: oculistica 62; pressione arteriosa 84; colesterolo 55; glicemia 97; psicologia 16; dietologia 36; spirometria 17 e pediatria 4. Oltre agli interventi anche tanti Findrisc effettuati, ovvero test scientifici per individuare la propensione al diabete. L’iniziativa è stata promossa con il patrocinio del Comune di Foiano e resa possibile, grazie alla stretta collaborazione con il Valdichiana Village "Land of Fashion" di Foiano.

La.Lu.