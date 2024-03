Maternità sostenibile. Evento a San Giovanni

Arezzo, 12 marzo 2024 – Si parlerà di un tema molto importante, legato alla gravidanza e alla nascita di un figlio. Momenti di fondamentale importanza nella vita della neo-mamma e nella relazione di coppia. Nessun periodo mette a confronto tanti cambiamenti insieme: ormonali, fisiologici, di ruolo, di routine da ricostruire, identitari e relazionali e sociali. Ecco così che emergono possibili problematiche. I bisogni del bambino e la riorganizzazione globale possono comportare spesso un allontanamento dalle figure di supporto sociale, mentre i sentimenti di inadeguatezza e il senso di responsabilità prendono il sopravvento ed aumentano il rischio di sentirsi sole e con pochi strumenti per attraversare questa transazione tanto profonda. Diventa così importante sensibilizzare ed informare per riflettere e condividere una narrazione più sostenibile della maternità e costruire quella rete sociale che sostiene e supporta la mamma e tutta la famiglia. Rientra in quest'ottica l'evento dedicato alla maternità sostenibile, in programma a Palomar di San Giovanni questo giovedì 14 marzo alle 17,30. L'iniziativa, inserita nella rassegna Le piazze del sapere, fa parte degli appuntamenti del Marzo per le donne, il cartellone che racchiude tutti gli eventi messi a punto dall’Amministrazione per non dimenticare la lotta per l’emancipazione delle donne.

Aprirà l'incontro il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi che lascerà poi la parola a Francesco Grifoni, presidente del Rotary Club Valdarno e Valentina Stiatti, associazione Mamme per le Mamme Valdarno. A seguire verrà presentato il progetto “Il Villaggio che vorrei…” Elisa Focardi, psicologa-psicoterapeuta, Valentina Torelli, fisioterapista di area pediatrica e manuela Batignani, Doula. Alle 18 la psicologa e psicoterapeuta Cristina Di Loreto presenterà il suo libro “Mamma, rimettiti al primo posto! Neutralizza i sensi di colpa e ritrova te stessa con il metodo Me first di Red edizioni. Un saggio di crescita personale dedicato alle mamme.

Un libro che affronta i tipici problemi legati alla maternità: il senso di colpa materno, il mito della maternità perfetta, la difficoltà di dedicare tempo a se stesse. Problemi che possono essere gestiti con soddisfazione grazie al metodo Me First® e a strategie mutuate dalla terapia breve strategica ideata da Giorgio Nardone, disciplina in cui l'autrice è specializzata. Si tratta di strategie che si focalizzano sul permettere alla mamma di vivere serenamente il proprio ruolo di madre e riconnettersi con la propria dimensione di donna, di persona. Il metodo Me First® diviene, pagina dopo pagina, oltre che un metodo di self coaching e problem solving, un invito a riflettere (chi eri prima della gravidanza?) e anche un vero e proprio mantra decisionale. Il libro, oltre a raccontare il metodo nei sette punti che ne definiscono l'acronimo, tocca emozioni, difficoltà e speranze tipiche di ogni madre, portando avanti anche l'ambiziosa speranza di voler rivoluzionare insieme il concetto di maternità. La lettrice alla fine del percorso acquisisce la carica di Guerriera Gentile: grazie alle armi e alle strategie apprese e allenate durante la lettura, potrà combattere le battaglie legate allo stereotipo e ai propri sensi di colpa. Ma potrà, soprattutto, farsi portavoce di una rivoluzione sociale e culturale che propone una genitorialità inclusiva e paritaria e il benessere di ogni madre come priorità.