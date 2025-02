Masterclass per acconciatori con Paolo Maione

Arezzo, 14 febbraio 2025 – “Masterclass esclusiva per acconciatori con Paolo Maione, celebre hairstylist di livello internazionale. Nell’Auditorium di CNA Arezzo Maione, recentemente premiato come miglior stilista internazionale al Beauty Forum di Varsavia, ha condiviso con i partecipanti il suo sapere e la sua esperienza nel mondo dell’hair styling.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di 47 acconciatori provenienti dalla provincia di Arezzo, ma non solo: anche una classe dell'Istituto I.I.S. "Luca Signorelli" di Cortona, istituto professionale del settore benessere, ha preso parte all'evento, arricchendo ulteriormente l'occasione con una prospettiva fresca e giovanile.

Un gruppo motivato di professionisti e studenti che hanno avuto l'opportunità di apprendere le più avanzate tecniche di colorazione, taglio e acconciatura.

Durante la masterclass, Paolo Maione ha illustrato in maniera pratica e coinvolgente le ultime tendenze del settore, svelando segreti e tecniche innovative che hanno suscitato entusiasmo tra i partecipanti.

“I momenti di dimostrazione, uniti alla possibilità di interagire con un vero maestro del mestiere, hanno permesso ai presenti di arricchire il proprio bagaglio professionale, ma anche di sentirsi parte di una comunità di esperti sempre più unita e dinamica – afferma il presidente degli acconciatori Paolo Berti.

L’iniziativa, infatti, è stata non solo un’opportunità di crescita professionale per gli acconciatori della provincia, ma anche un esempio concreto di come CNA Arezzo promuova la valorizzazione delle competenze e la cultura del benessere, contribuendo allo sviluppo del settore.

Il successo di questa masterclass rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento di un legame sempre più solido tra il mondo della formazione, delle imprese e dei giovani talenti”, conclude Paolo Berti.