Manto stradale rovinato: "Pescaiola groviera". L’appello di Demos

L’asfalto nella zona della rotonda di Ponte a Chiani è stato sistemato. Dopo le recenti segnalazioni sulle condizioni dell’arteria che immette in via Calamandrei ieri alcuni automobilisti hanno potuto viaggiare su una sede stradale completamente rinnovata. Adesso l’attenzione si sposta anche su via Calamandrei sulle cui condizioni è intervenuto Demos Osservatorio dei cattolici: "Soprattutto a Pescaiola, dalla rotonda fino all’altezza delle concessionarie automobilistiche, il tracciato di via Calamandrei è una groviera".