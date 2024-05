Mantenere pulito l’ambiente si può. E gli imprenditori regalano libri agli studenti pronti a darsi da fare

di Sonia Fardelli

Imprenditori donano libri agli studenti in cambio del loro impegno a mantenere pulito l’ambiente dove vivono e studiano. Lo scorso anno grazie all’iniziativa di Prospettiva Casentino sono stati donati 360 libri e raccolti 110 kg di plastica e 12 kg di lattine. E quest’anno l’obiettivo è di far crescere ancora questi numeri. Dal 20 maggio al 30 giugno si svolgerà l’iniziativa "Un libro per l’estate", nata da una costola di "Un libro in più, un rifiuto in meno" che unisce rispetto per l’ambiente e promozione alla lettura. Gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado e del biennio degli istituti superiori, sono invitati a prendere parte a questa iniziativa portando al Mondadori Point di Ponte a Poppi plastica e lattine raccolte in natura o nell’ambiente in prossimità delle loro scuole. In cambio potranno scegliere gratuitamente un libro nel corner dedicato all’iniziativa. Il progetto trae ispirazione dall’iniziativa del libraio Michele Gentile di Polla in provincia di Salerno con il suo "libro sospeso", nato sulla scorta della tradizione campana del caffè sospeso. Chi può compra un libro per coloro che non possono permetterselo. L’associazione di imprenditori casentinesi ha voluto unire la promozione alla lettura al valore di un impegno comune a favore dell’ambiente e del futuro. Lo scorso anno, grazie all’iniziativa, sono stati donati 360 libri e raccolti 110 kg di plastica e 12 kg di lattine.

"Ci siamo fatti ispirare dalla storia del librario Michele, diventata virale in ogni senso – spiega il presidente di Prospettiva Casentino Giovanni Basagni – perché ci è sembrata piena di significati positivi e importanti. In questo modo vorremmo portare i giovani di oggi, nativi digitali, a riscoprire l’importanza della lettura per la crescita personale. Avere prospettiva significa credere nel futuro e noi pensiamo di poterlo fare anche attraverso iniziative che creano spazi di riflessione profonda e danno valore ai piccoli gesti di oggi. In questo momento ci interessa poter donare i libri che i ragazzi potranno leggere durante l’estate. Accanto ai classici ci sarà anche la biografia di Fabrizio Bernini, fondatore di Zucchetti, un imprenditore toscano a noi molto vicino, che ha avuto una storia incredibile che sarà senz’altro di grande ispirazione per tutti loro".