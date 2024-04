Malpighi Sofa, la rassegna torna domani con il concerto di Donata

Arezzo che Spacca Aps presenta il terzo appuntamento della rassegna musicale Malpighi Sofa, che si svolgerà nel Malpighi Hub, centro multifunzionale di via Fiorentina 329, domani domenica 14 aprile. Dopo il grande successo di pubblico riscosso dai primi due appuntamenti, Malpighi Sofa torna in via del tutto eccezionale con un appuntamento domenicale, "un esperimento musicale per accompagnare i nostri gentili utenti nella nuova settimana, ancora una volta con della grande musica internazionale. Direttamente da Berlino, infatti, la nostra terza ospite Donata, presenterà nel salone del Malpighi Hub il suo secondo album Alchemy". Questo lavoro ancora inedito è stato anticipato da alcuni singoli, come Moon will fall e Winter solstice, che già ci permettono di pregustare le sonorità Indie-Folk che contraddistinguono la musica dell’artista tedesca, per l’occasione accompagnata dal basso di Erin. Oltre ai nuovi pezzi verranno eseguiti anche i brani tratti dal primo album di Donata, Imaginary land. Non si può parlare di Indie-Folk in provincia di Arezzo senza menzionare i Flame Parade, che apriranno la serata. Reduci dalla pubblicazione del loro ultimo album Cannibal dreams e già in tour da diversi mesi in tutta Europa, gli artisti valdarnesi hanno scelto ancora una volta la casa di Arezzo che Spacca per presentare il disco al pubblico loro conterraneo. Lo spettacolo avrà inizio alle 21:30. I nostri ospiti avranno la possibilità di assistere ad un concerto intimo gustando una tisana calda; "l’idea è quella di ricreare un ambiente che possa coccolare il pubblico come solo il salotto di casa propria è capace di fare, senza per questo rinunciare alla socialità né ad uno spettacolo di qualità". Ingresso gratuito riservato ai soci. Sarà possibile tesserarsi ad Arezzo che Spacca in qualsiasi momento online oppure direttamente presso il Malpighi Hub nei giorni precedenti l’evento. Per maggiori informazioni: [email protected] [email protected]