Malpighi con Tre Allegri Ragazzi Morti

Arezzo che Spacca presenta la IV edizione di Malpighi Festival, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 agosto all’ex circoscrizione Malpighi, in via Fiorentina 329, dove oggi è operativo il centro multifunzionale Malpighi Hub, sede della stessa associazione e di altre realtà del terzo settore aretino. Nella serata di sabato 3 agosto si esibiranno i Tre allegri ragazzi morti, band di culto che da trent’anni detiene un posto di rilievo nella scena Indie-Rock nazionale.

Il motto di questa edizione è Nascosti in piena vista, proprio come questo luogo periferico della città dove ha trovato casa l’associazione che, a partire proprio dalla fondazione del quartier generale di via Fiorentina, è riuscita, nel corso degli anni, a coinvolgere la comunità di tutto l’isolato nelle molteplici attività di intrattenimento e di formazione portate avanti dalle associazioni presenti. E proprio sull’intrattenimento e sulla formazione poggerà le basi anche questa edizione del Festival, con corsi rivolti a ragazzi tra 14 e 35 anni; l’area interessata sarà animata da varie iniziative come il mercatino delle pulci, il torneo vasariano di calcetto e un live painting. Come sempre la musica sarà protagonista con una serie di artisti nazionali e locali che si alterneranno sul palco.