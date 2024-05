Maggio col Calcit. Torna Mercatino in concerto

La musica da sempre accompagna le tante raccolte fondi del Calcit. Lo farà anche dal 12 al 26 maggio col ritorno del Mercatino in concerto, la 30esima rassegna musica Calcit a cui si unisce la 22esima edizione del Concorso Gianfranco Barulli storico presidente del Calcit. "La rassegna parte il 12 maggio in occasione del Mercatino dei Ragazzi e prosegue al circolo Artistico, previsto un concerto finale al Petrarca il 26 maggio alle 16,30 quando sarà assegnato il Premio Città di Arezzo – spiega Giancarlo Sassoli Presidente del Calcit – parteciperanno oltre 500 ragazzi tra scuole e cori. E anche in questo caso i fondi saranno destinati allo Scudo. Proprio i ragazzi di Mercatino in concerto saranno presenti al Mercatino dei Ragazzi di domenica con una postazione allo stand ristoro e un piano in cui tanti giovani potranno esibirsi dalle 16 alle 18". Migliaia i partecipanti coinvolti tra i ragazzi che si esibiranno, gli insegnanti e i tanti esperti prestati alle commissioni giudicanti, oltre ai presentatori delle serate. Obiettivo con gli incassi del Mercatino in concerto sostenere il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche così come avverrà domenica 12 maggio in occasione del 70esimo Mercatino dei Ragazzi in zona Eden. Attesi 250 banchini e circa 400 ragazzi, accompagnati da altrettanti genitori, migliaia di persone per un evento che attira ogni volta tantissimi aretini pronti a fare acquisti donando generosamente per la causa del Calcit. "Pe ri partecipanti anche la medaglia del Calcit realizzata dalla sezione orafi del Margaritone – continua Sassoli - Obiettivo con il Mercatino di domenica 12 maggio, raccogliere fondi da destinare al servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche per cui il Calcit ogni mese versa circa 30 mila euro". Maggio infatti è il mese per eccellenza degli eventi targati Calcit. Non solo il Mercatino dei Ragazzi, anche il ritorno del Mercatino in Concerto e quello dell’evento Mani & Cuore con migliaia di copertine di lana pronte ad essere stese sul mattonato di piazza Grande il 26 maggio. "Al Mercatino di domenica 12 maggio parteciperanno 250 banchi disposti su un solo lato dall’edicola di via Spinello a quella di via Guadagnoli" spiega Sassoli.