L’influencer Wikipedro promuove l’albero della vita

LUCIGNANO

Si spengono i riflettori su San Valentino, ma non quelli su uno dei simboli degli innamorati, ovvero l’albero della Vita di Lucignano. I media nazionali hanno appena dedicato a questo prezioso manufatto ampio spazio nei tg e Lucignano ha ricevuto anche la visita dell’ormai popolarissimo influencer Wikipedro che ha ricevuto decine di migliaia di visualizzazioni con la sua ironica e scanzonata interpretazione della festa degli innamorati trascorsa "in panchina" a Lucignano. "Una promozione – commenta con soddisfazione il sindaco Roberta Casini – che fa senz’altro bene al nostro borgo, per una visibilità che ha contribuito a rinnovare l’attenzione mediatica nazionale sul prezioso "Albero della vita" e sulle bellezze del nostro territorio, visitato da decine di coppie. Un buon segnale in vista della ripartenza della stagione turistica, che prevediamo particolarmente brillante".

Da oltre mezzo secolo l’albero di Lucignano (reliquiario realizzato tra i 1.350 e il 1.471, alto quasi tre metri, uno dei monumenti più straordinari dell’oreficeria italiana) è testimone di pegno d’amore e fedeltà e riesce ad attrarre innamorati di tutte le età e da tutto il mondo. Soprattutto nel giorno di San Valentino, quando tante coppie di tutte le età, di fronte all’albero d’oro custodito nel Museo civico di Lucignano, si rinnovano la promessa d’amore eterno.