L’impresa vincente di Moretti. Fatturato in crescita e investimenti. Premio all’azienda valdarnese

di Massimo Bagiardi

CAVRIGLIA

Tra le dieci eccellenze imprenditoriali in Toscana e Umbria, tra le 150 addirittura in tutta Italia. Prestigioso riconoscimento quello ricevuto dalla Moretti Spa, azienda presente nel territorio comunale di Cavriglia leader nel settore dei dispositivi medici per anziani e disabili. Il tutto per merito del grande lavoro portato avanti, da 50 anni ormai, dai vertici dell’azienda stessa che mercoledì sono stati premiati a Firenze nella nuova edizione di "Imprese Vincenti", il programma del gruppo Intesa San Paolo dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy. 15 le tappe in tutta Italia che l’istituto bancario italiano ha organizzato per rendere merito a tutte le imprese per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi in valore economico e impatto sociale, in cinque edizioni del programma si sono autocandidate circa 14.000 aziende, di cui 4.000 solo per la quinta edizione e la Moretti Spa, sbaragliando la concorrenza, è arrivata non solo tra le prime 10 in Toscana e Umbria ma ha raggiunto un grande risultato a livello italiano. "Per noi è un riconoscimento incredibile, afferma il CEO Filippo Fabbrini, che ci premia del grande lavoro che portiamo avanti da tantissimi anni. Rientrare nelle prime 10 tra Toscana e Umbria già è un grandissimo risultato per il tessuto economico che possono vantare queste due regioni figuriamoci, poi, tra le 150 in Italia". Non è di certo un riconoscimento dato a caso se si considerano i numeri degli ultimi anni in tema di fatturato. Dai 22,9 milioni del 2021 si è passati ai 28,5 milioni del 2023 con una crescita stabile tra l’8 e il 10% con investimenti costanti negli immobili negli ultimi 20 anni per un valore di circa 15 milioni di euro con un nuovo ampliamento, previsto nel 2026, di circa 8.000 metri quadrati per poter rispondere appieno a tutte le esigenze che il mercato richiede.

"Distribuiamo i nostri prodotti - afferma sempre Filippo Fabbrini - in tutta Italia e 18 paesi europei, abbiamo sede operativa e logistica in Spagna ma da sempre investiamo sul tessuto sociale del nostro territorio sostenendo in modo importante gli sport giovanili e le associazioni di volontariato". La missione dell’azienda è chiara, e non potrebbe essere altrimenti visto il prodotto che commerciano: "Quella di cambiare in meglio la vita delle persone, grazie ai nostri ausili ci proponiamo di migliorare concretamente la quotidianità di chi, per anzianità o malattia, vive una condizione di ridotta autonomia motoria".