Libri in vetrina: i commercianti del centro storico aderiscono al progetto del festival del libro

Arezzo, 28 febbraio 2025 – L’Associazione Commercianti Centro Storico di Bibbiena aderisce con entusiasmo al progetto “Libri in vetrina”, proposto dall’amministrazione per vivere il festival del libro ogni giorno e per creare un senso di appartenenza all’interno di una manifestazione che sta crescendo anche nei cuori dei casentinesi.

Francesca Nassini, Assessora alla Cultura spiega così l’iniziativa: “Abbiamo chiesto ai vari commercianti che da pochi mesi si sono ritrovati in un comune progetto come Associazione Commercianti Centro Storico Bibbiena, di ospitare alcuni libri degli autori che stanno venendo al festival per parlare ai giovani dei loro libri.

I commercianti hanno creato con questi libri delle bellissime vetrine a tema. Ma non solo. I vari negozi stanno ospitando alcuni autori per un caffè, una foto, uno scambio di battute sui libri e sul programma del festival.

Vedere Luigi Garlando in uno dei negozi aderenti a leggere la sua Gazzetta dello Sport, credo sia l’immagine più bella e iconica di questo percorso che, nel suo piccolo, ci sta dando molte soddisfazioni e crea un legame importante tra chi vive il centro storico, chi ci passa, chi acquista con la manifestazione stessa.

Uno scambio bellissimo che porta valore a tutti noi e per cui ringrazio l’associazione che, già da questa adesione, dimostra voglia di esserci e di creare le condizioni per far rivivere i luoghi e la loro magia”.

Hanno aderito all’iniziativa 18 negozi del centro storico che, dall’inizio del festival, ospitano in allestimenti bellissimi, i libri degli autori del festival che hanno gradito moltissimo questo percorso della manifestazione.

Francesco Vignoli Presidente dell’Associazione commenta: “Siamo molto contenti di aver aderito all’invito della amministrazione di realizzare uno spazio dedicato al festival del libro all’interno dei nostri negozi.

Credo e crediamo che questo sia il modo giusto di portare un contributo di valore a ogni manifestazione che si svolge nel nostro territorio. Partecipare significa rendersi disponibili a creare anche uno spazio emotivo, oltre che fisico, in cui cittadini e visitatori si possano ritrovare.

Inoltre è stato un piacere poter conoscere autori e autrici, creativi e scrittori importanti e vedere in loro la soddisfazione di ritrovarsi immersi in un contesto che li accoglie nel migliore dei modi.

Quando siamo ripartiti con l’associazione avevamo in mente proprio questo suggello con il territorio, l’amministrazione e tutti coloro che si rendono disponibili a creare cose di qualità che, in ogni modo, promuovono l’immagine del centro storico e lo animano con proposte diverse”.

Nelle varie vetrine, che ogni commerciante ha reso uniche con idee e proposte diverse, sono stati portati circa 100 libri, i titoli più interessanti e quelli che hanno emozionato milioni di lettori in Italia e nel mondo.

Gli autori vanno da Baccalario a Garlando, lo stesso Vinicio Marchioni, il fortunatissimo romanzo dell’anno di Roberta Recchia, ma anche Mozzillo e Panizza e tanti altri. Bibbiena oggi si sta preparando alle prossime presentazioni eventi: l’attesissima serata di sabato 1° marzo alle 21 nella Sala delle Bandiere con Roberta Recchia e il suo romanzo, e la serata di domenica 2 marzo alle 21 con Alessandro Q Ferrari e i suoi famosi romanzi sul coraggio di essere se stessi fino a Marco Erba con “Il male che hai dentro” al Cifa alle 21 di lunedì 3 marzo.