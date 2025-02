"LiberiLibri". Gli eventi in calendario

A Cavriglia proseguono le iniziative proposte dall’Associazione "LiberiLibri", che da anni promuove eventi in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sono state organizzate nel corso del tempo tante attività culturali, dedicate sia agli adulti che ai più piccoli, che hanno consentito alla comunità cavrigliese di conoscere ed apprezzare autori di volumi di vario genere e di avvicinare i più piccoli al mondo delle arti e della letteratura. Le prossime attività dell’associazione che saranno effettuate nella biblioteca del capoluogo riguardano i laboratori, in programma l’8 e il 22 febbraio, le letture animate per infanzia e scuola primaria, in calendario il 3 e 24 febbraio e il progetto "Dimmi che copertina vuoi", che si terrà il 23 aprile al mattino per le classi V della Primaria del Comprensivo "Dante Alighieri".