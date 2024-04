Lettura, laboratori e incontri alla Casa sull’Albero

Primavera alla Casa sull’Albero. Proseguono gli appuntamenti di Tre storie ed una tazza di thè, Piccoli, molto piccoli, piccolissimi e le letture in lingua inglese con Merryl. Gli appuntamenti del martedì pomeriggio questa volta saranno dedicati ad Harry Potter ed alla magia e Le Officine della carta di Ilaria Gradassi trasporteranno nel mondo verde dei giardini. Tre storie ed una tazza di thè, racconti per riscaldare la pancia e lo spirito torna con tre libri diversi e tante nuove scoperte. Si parte sabato 6 aprile alle 17 dai 3 anni con lo speciale La danza che muove in collaborazione con Associazione Sosta Palmizi. Solo su prenotazione. Poi Piccoli, molto piccoli, piccolissimi, prime esplorazioni nel mondo dei libri. Sabato 13 aprile alle 11 per bimbi da 18 a 36 mesi, su prenotazione. Di che giorno sei? E’ il titolo dell’incontro a cura di Ilaria Gradassi con letture e atelier creativi per raccontare la natura: appuntamento sabato 13 aprile alle 16,30 da 6 a 11 anni e alle 18 da 3 a 5 anni, con Primavera Pop, poi sabato 20 aorile alle 16,30 da 6 a 11 anni e alle 18 da 3 a 5 anni con Storie in vaso. A merenda con Harry Potter tra incantesimi, animali fantastici e mondi incantati è il ciclo di 4 appuntamenti per amanti di storie di magia in programma martedì 16, 23, 30 aprile e il 7 maggio alle 17,30 da 6 a 11 anni.