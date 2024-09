Lelli vuole spezzare il digiuno Montevarchi con tante assenze

Alla ricerca del successo perduto, l’Aquila prende la via dell’Umbria per affrontare l’Orvietana di Antonio Rizzolo. Squadra in forma e che ha già racimolato 6 punti nelle prime 3 partite del torneo. Reduci, invece, da un pari e due sconfitte di fila, i rossoblù vorrebbero spezzare il digiuno e raccogliere finalmente quanto seminato per gioco e occasioni. Tanto più ad Orvieto, città spesso avversaria di Montevarchi nel calcio ma gemellata in ambito artistico, grazie al complesso scuoltoreo dell’Annunciazione di Francesco Mochi conservato nella Cattedrale umbra. Sul terreno del Luigi Muzi, dove nel dicembre scorso s’imposero per 3–0, i valdarnesi si presenteranno senza lo squalificato portiere Conti e gli infortunati Farini, Nannini e Franco, ai quali si è aggiunto in extremis il mediano Picchi, afflitto da un risentimento ad un tendine. In lista non ci sarà neanche il 2005 Virgillito, ceduto a titolo definitivo alla Sansovino. Scontate, allora, molte delle scelte di Nico Lelli che al timone del Ghiviborgo ottenne con i biancorossi umbri un 3–0 a tavolino nella gara del 19 novembre 2023 giocata a Ghivizzano per l’impiego di un calciatore ospite sotto squalifica. Conferma, allora, del 2006 Testoni in porta e dei centrali Ficini e Vecchi in difesa con Ciofi e Martinelli sulle fasce. A centrocampo la defezione di Picchi attiva un ballottaggio tra Saltalamacchia e D’Alessandro per affiancare Sesti, dietro il trio formato da Zhupa (l’alternativa è Casagni), Borgia e Orlandi. Come terminale offensivo più avanzato Tommaso Carcani resta leggermente favorito su Edo Priore e, per inciso, entrambi devono ancora andare a segno. Quanto a Rufini, rientrato domenica scorsa dopo il lungo stop per l’infortuno al ginocchio destro, è plausibile che parta ancora dalla panchina.

Così in campo (ore 15)

ORVIETANA (4-3-3): Rossi; Paletta, Congiu, Berardi, Caravaggi; Proia, Ricci, Manoni; Marchegiani, Panattoni, Caon.

All.: Rizzolo.

(4-2-3-1): Testoni; Ciofi, Ficini, Vecchi, Martinelli; Sesti, Saltalamacchia; Zhupa, Borgia, Orlandi; Carcani.

All. Lelli.

Arbitro: Montevergine di Ragusa.

Giustino Bonci