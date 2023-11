Lean Healthcare Award 2023: l’Asl proclamata miglior azienda Lean a livello nazionale

Arezzo, 17 nove4mbre 2023 – La sesta edizione del Lean Healthcare Award, svoltasi a Roma giovedì 16 novembre, ha riservato grandi soddisfazioni all’Azienda Ausl Toscana sud est: tre primi posti ed una terza posizione.

Alla serata erano presenti il Direttore Generale Antonio D’Urso, la direttrice Sanitaria Assunta De Luca ed i referenti aziendali del percorso Lean Silvia Bellucci, Fabrizio Monelli, Matteo Corsini. “Tutti i premi sono graditi ed importanti, dichiara Antonio D’Urso Direttore Generale della Asl Toscana sud est, ma senza dubbio il vero riconoscimento al quale vorrei dare risalto è quello di miglior azienda sanitaria Lean d’Italia.

Quando parliamo di “cultura Lean” ci si riferisce a quell’insieme di valori culturali, principi professionali e metodiche organizzative che puntano a semplificare ed ottimizzare i processi, diminuendo gli sprechi e migliorando le organizzazioni ed i servizi per i pazienti. Questi temi sono le “stelle polari” del nostro agire.

Tra 92 aziende sanitarie italiane che hanno partecipato al Lean Award la nostra Asl è risultata vincente con un approccio innovativo nel miglioramento della qualità dei servizi, questo ci rende orgogliosi e ci da grande responsabilità rispetto ai nostri obiettivi ed al percorso che stiamo percorrendo per garantire a tutti i massimi livelli di assistenza.

E’ stato riconosciuto il nostro approccio manageriale con procedure e strumenti volti alla comprensione di ciò che il paziente ritiene importante, questo ci ha consentito di riorentiare tutti i processi organizzativi avendo sempre come obiettivo il benessere della comunità.

Questo premio, che ho avuto l’onore di ricevere, conclude il DG Antonio D’Urso, è il risultato di un lavoro di squadra eccezionale che coinvolge tutto il sistema Asl Toscana sud est, per cui colgo l’occasione per condividerlo con tutti: medici, infermieri, amministrativi, tecnici, coloro che lavorano sul territorio e quelli impegnati negli ospedali. Insomma credo che tutti dobbiamo essere orgogliosi di questo riconoscimento.”

La ASL Toscana sud est è risultata prima in tre categorie a) migliore azienda Lean a livello nazionale; b) percorsi di emergenza urgenza e gestione del paziente in acuto con il progetto che “Keep calm and see & treat”, che ha come obiettivo la riduzione dei tempi di attesa dei pronto soccorso; c) percorsi di cronicità con il progetto “A casa tua deliveRX”, che ha il fine di compensare le disuguaglianze assistenziali territoriali e colmare la distanza tra i tradizionali luoghi di cura e la quotidianità dell'assistito.

Terzo premio Lean, invece, per l'integrazione socio sanitaria con il progetto “from House to home” da Casa della Salute a Casa della Comunità che si inserisce nel contesto della missione sei del PNRR e punta a sviluppare l'assistenza socio sanitaria territoriale con focus sulla capillarità, l'integrazione e la tempestività degli interventi.