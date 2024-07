"Le Vecchie Maniere Tour". Appino stasera live in Fortezza

L’estate in Fortezza entra nel vivo del suo cartelloone. Stasera alle 21,15 appuntamento con il concerto di Appino organizzato con Mengo Music Fest. Appino torna dal vivo quest’estate con "Le Vecchie Maniere Tour", tournée che prende il nome dal suo ultimo brano, pubblicato a sorpresa il 24 maggio 2024. Cantante, chitarrista e penna dei The Zen Circus – Appino è pronto a tornare dal vivo con un tour solista: dopo l’uscita del nuovo disco, Humanize, l’artista toscano porterà dal vivo i nuovi brani, esplorandone il complesso universo, con incursioni nei due album precedenti, Grande raccordo animale (2015) e Il Testamento (2013), vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima.

Reduce dall’Humanize club Tour 2024 con cui ha toccato l’Italia da nord a sud, passando anche per le isole, a maggio Appino ha deciso di regalare ai fan il nuovo brano "Le Vecchie Maniere" che lo vedrà protagonista di un omonimo tour estivo.

Un’ulteriore gemma nella discografia dell’artista che segue la pubblicazione di "Humanize", suo ultimo lavoro solista disponibile dallo scorso autunno. Ma per il cantante, chitarrista e penna dei The Zen Circus, l’uscita de "Le Vecchie Maniere" è anche l’occasione per annunciare il ritorno sui palchi.

Dopo il tour indoor di Humanize che ha toccato i club di tutta Italia, questa estate Appino sarà nuovamente in tournée con "Le Vecchie Maniere Tour". Stasera in Fortezza per il pubblico di Arezzo proporrà un live in versione acustica.

A.B.