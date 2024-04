Lavori pubblici e bilancio nel prossimo consiglio comunale

La variazione al programma triennale dei lavori pubblici e il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la messa in sicurezza della facciata di palazzo comunale. Si parlerà anche di questo, martedì, in Consiglio a partire dalle 14. E poi ancora il rendiconto del 2023 e la variazione al bilancio di previsione 2024/2026, il rapporto annuale della giunta, l’istituzione della figura del garante dei diritti degli operatori del sistema penitenziario e delle persone provate della libertà personale.