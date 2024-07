Lavori pubblici e bilancio . Il temi del consiglio comunale

Modifica al programma triennale dei lavori pubblici e variazioni di bilancio saranno i temi principali del prossimo consiglio comunale a Cortona, il secondo dopo l’insediamento ufficiale. L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo alle ore 16. Sono 13 i punti all’ordine del giorno, dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni, apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate mozioni, interrogazioni e interpellanze.

Il sindaco presenterà e metterà ai voti le linee programmatiche di governo locale per il mandato 2024/2029. Seguirà il punto sulla nomina della Commissione di Controllo e garanzia con la nomina del presidente. Sarà quindi votato l’aggiornamento al piano triennale acquisti beni e servizi, la modifica al programma triennale dei lavori pubblici. Altro punto all’ordine del giorno è anche il voto sull’aggiornamento del Dup, il documento unico di programmazione e quindi l’assestamento del bilancio triennale. Sempre relativamente al bilancio, il Consiglio voterà anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Concluderà la seduta il voto sul regolamento comunale per l’applicazione dei diritti del contribuente e lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria. Il Consiglio comunale di Cortona sarà come sempre aperto al pubblico nei limiti di capienza della sala, ma si potrà seguire in diretta anche dalla pagina YouTube del Comune di Cortona.

La.Lu.