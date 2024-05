Lavori in centro, cambia la viabilità. Rotatoria a Porta del Castello: almeno altri due mesi per le opere

di Claudio Roselli

Tempo di lavori e di qualche inevitabile cambiamento di abitudini nella viabilità urbana per i cittadini . La situazione più evidente è quella che riguarda l’incrocio di Porta del Castello e zone limitrofe, dove l’azienda che lavora per Nuove Acque sta eseguendo da un mese e mezzo gli interventi propedeutici alla realizzazione della rotatoria nell’incrocio a cinque strade poco fuori le mura. Interventi che consistono nel rifacimento dell’acquedotto e che al momento sono concentrati lungo via Beato Ranieri dal Borgo (nella foto), la breve rampa in porfido compresa nel contesto più complessivo di piazza San Francesco. Il tratto interessato è quello fra il semaforo e l’intersezione con via Santa Caterina, chiuso completamente alla circolazione veicolare anche perché il cantiere occupa in pratica l’intera sede stradale, lasciando in un lato il solo passaggio pedonale transennato. Per chi quindi gira in auto o anche con lo scooter e in bici, provenendo da entrambi i versanti di via Niccolò Aggiunti, la svolta in via Beato Ranieri è breve: subito dopo, infatti – per uscire dal centro storico – occorre girare obbligatoriamente a sinistra in via Santa Caterina e poi a destra in via San Puccio. Un percorso senza dubbio più lungo ma temporaneo e soprattutto necessario. L’attuale situazione andrà avanti fino agli inizi di giugno, perché la ditta incaricata scenderà ancora fino all’intersezione con via Niccolò Aggiunti e all’Arco della Pesa, dove terminerà lo scavo in corrispondenza dello snodo dell’acquedotto. È probabile, quindi, che la disciplina viaria possa di nuovo mutare per l’assenza di sblocchi da via Aggiunti, per cui non è da escludere che dalla vecchia 3 bis si possa svoltare in direzione di Porta del Castello e scendere fino al bivio con via Santa Caterina, tanto più che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale c’è proprio il ripristino dei flussi di traffico che vigevano fino al febbraio del 2020. Una volta a posto con l’acquedotto, subentrerà l’altra azienda che si concentrerà sulla rotatoria, anche se bisognerà attendere ancora un mesetto. Meno complicato il quadro lungo viale Vittorio Veneto, o il viale della stazione che dir si voglia, dove gli interventi nell’ambito del Pnrr sono concentrati sul lato principale, quello adibito a parcheggio e transito pedonale, ma da riconvertire anche con fasce di verde.