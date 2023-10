Lavori di messa in sicurezza all’impianto sportivo di Manciano

Work in progress a Castiglion Fiorentino. E’ partito un altro cantiere: stavolta all’impianto sportivo di Manciano, frazione castiglionese, che ormai è diventata testimone ad interim della Spiaggina, lo storico campo da calcio nell’omonima zona, raso al suolo per costruire al suo posto il nuovo asilo nido. E’ a Manciano infatti si sono allenati, per l’indisponibilità della Spiaggina su cui lavorano le ruspe i, i ragazzi del settore giovanile della squadra di calcio di Castiglion Fiorentino. In questi giorni i lavori "consentiranno l’adeguamento e la regolarizzazione del campo sportivo dove è prevista la realizzazione di una nuova recinzione, la sostituzione delle porte e la nuova regimazione delle acque oltre alla sistemazione del terreno", spiega il vicesindaco Devis Milighetti (nella foto)che ha anche la delega ai lavori pubblici. "L’intervento consentirà di mettere a disposizione dei settori giovanili questo impianto così importante localizzato nella nostra frazione e fondamentale luogo di possibile aggregazione di giovani e famiglie", conclude il vicesindaco Milighetti. I lavori andranno avanti per circa due settimane e si concluderanno entro fine ottobre.

E’ a Manciano che si continuerà a giocare fino a quando sorgerà la nuova area sportiva a Montecchio Vesponi dove ormai il comune ha localizzato il successore della Spiaggina: dopo la variazione urbanistica votata nei mesi scorsi in consiglio comunale, i rappresentanti saranno chiamati a votare settimana gli ultimi atti per portare avanti l’iter di acquisizione su cui c’è già accordo bonario tra acquirenti e venditore sulla cifra. Il piano della nuova area sportiva è ancora in fase di elaborazione ma dalla bozza emergono alcuni elementi.

Oltre al nuovo campo da gioco (56m x 107m), troveranno spazio anche gli spogliatoi, la biglietteria e i servizi bar per un’area complessiva di 240 metri quadrati, a cui si deve aggiungere lo spazio per parcheggi e tribune. Il campo sorgerà nei pressi sia della linea ferroviaria Firenze Roma sia della Sr 71 .

Luca Amodio