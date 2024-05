L’allegra Brigata del Cam all’Open Festival. La compagnia teatrale sul palco per la finale

L’Allegra Brigata del Cam stacca nuovamente il biglietto per la finalissima di Open Festival che li ha già visti vincitori per due volte consecutive. La compagnia teatrale cortonese sarà sul palcoscenico del teatro Asioli di Correggio lunedì prossimo per la diciassettesima edizione del concorso dedicato ad artisti e compagnie integrate emergenti. Teatro, danza e video sono le categorie in gara che si confronteranno sul titolo del Festival "La bellezza che ricrea". Sul palcoscenico dell’Open Festival il gruppo del Cam porterà lo spettacolo "Il ballo della Primavera". Insieme a loro ci sarà l’instancabile formatrice Maria Rosaria Stigliano regista e coordinatrice dei progetti di teatro e scrittura. "Come in tutti i nostri lavori uniamo momenti di recitazione a momenti di teatro danza – conferma la Stigliano - e quest’ anno vengono proposti anche momenti cantati dal vivo. Lo scopo è sempre quello di valorizzare le peculiarità dei singoli lavorando sulle individualità che però poi confluiscono nel tutto nell’ unione nel coro dei gesti e delle azioni. La scelta del titolo nasce da una riflessione sul tema proposto quest’ anno e il conseguente spettacolo che da questo tema ha preso la forma: primavera perché rinascita, perché rinnovamento perché momento in cui la ri-fioritura, ri-crea e ricreando genera a sua volta "bellezza " che è l’essenza della ri-nascita". L’Allegra Brigata del Cam è una compagnia teatrale che nasce e vive all’ interno della residenza sanitaria per disabili al Ferretto. All’interno della residenza sanitaria vengono effettuate numerose attività riabilitative e nel corso degli anni è stato dedicato uno spazio importante al teatro, nel processo riabilitativo degli ospiti.

Laura Lucente