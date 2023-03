Ladro incastrato dalle telecamere Furti in cinque appartamenti Recuperati bici e monopattini

di Francesca Mangani

Trovato l’autore di ben cinque furti messi a segno nel comune di Poppi ad inizio marzo: il bottino, dal valore di oltre 10 mila euro, è stato recuperato e restituito ai proprietari. Denunciato anche un altro presunto ladro per il furto di un’auto dal valore di oltre 15 mila euro. Decisive le immagine delle videocamere che hanno aiutato i militari ad individuare i responsabili dei reati contro il patrimonio. I carabinieri della Stazione di Poppi infatti, al termine di una breve indagine che ha messo a confronto le informazioni derivate dalle testimonianze raccolte con quanto emerso dall’attività di controllo e conoscenza del territorio svolta dai militari, hanno analizzato attentamente anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza ed individuato così i due uomini, che sono ora accusati di aver commesso i furti. Entrambi sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica.

Nel primo caso si tratta di almeno 5 furti in abitazione consumati nei giorni tra il 10 ed il 12 marzo scorsi che hanno destato non poca preoccupazione tra la popolazione residente. In due giorni infatti il territorio di Poppi aveva registrato ben cinque denunce per la scomparsa di biciclette, monopattini e materiale edilizio. Il presunto responsabile, un 34enne non residente nel territorio e con precedenti specifici, aveva raccolto un bottino dal valore di oltre 10mila euro, recuperato dai carabinieri della Stazione di Poppi in seguito ad una perquisizione nella sua abitazione. Con grande soddisfazione dei proprietari le biciclette di vario valore, i monopattini, e gli utensili per edilizia, sono stati prontamente restituiti. Sempre in questi giorni i carabinieri di Poppi hanno concluso un altro caso relativo alla denuncia di un furto di auto registrato nel territorio comunale.

I militari hanno infatti concluso le indagini individuando e denunciando un giovane di 24 anni, anche lui con precedenti per reati contro il patrimonio, per il furto dell’autovettura scomparsa nel nulla, dal valore di oltre 15 mila euro. I due uomini denunciati dovranno ora rispondere di furto in abitazione, nel caso del 34enne, e di furto aggravato nel caso del 24enne autore del furto d’auto.