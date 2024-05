L’abbraccio a Vittorio Perla. Ambasciatore del gemellaggio tra Sansepolcro e Neuchâtel

SANSEPOLCRO

L’amministrazione comunale di Sansepolcro ha celebrato lunedì scorso il cavalier Vittorio Perla in occasione del suo 90esimo compleanno. Questa speciale occasione è stata un’opportunità per riconoscere e onorare il contributo che Perla ha dato alla comunità. Ambasciatore del felice gemellaggio tra Sansepolcro e Neuchâtel dal 1995, il cavaliere ha contribuito a promuovere l’unione e la promozione di entrambe le città. Grazie alla sua visione e al suo impegno, si è instaurato un legame duraturo e significativo tra i due territori, arricchendo la vita culturale e sociale e promuovendo lo scambio e la comprensione tra le comunità. Polistrumentista di altissimo livello, Vittorio Perla – dopo aver portato la sua musica in varie città europee – negli anni ’60 si è stabilito in Svizzera. Il Comune di Sansepolcro, su iniziativa dell’assessorato ai rapporti con le città gemellate, ha dunque espresso la più sincera gratitudine a Perla per il suo straordinario contributo e per l’esempio di dedizione e spirito di servizio che ha sempre dimostrato. Ringraziamento che si è tradotto nella consegna di una targa da parte dell’amministrazione.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli e l’assessore alla cultura Manuela Malatesta, oltre ad alcuni amministratori che all’epoca, furono con lui, i fautori di questa importante unione fra le città: l’ex sindaco Dario Casini e l’allora assessore Giovanni Tricca. Una piacevole sorpresa è stata la presenza di alcuni musicisti della Filarmonica dei Perseveranti che hanno allietato la cerimonia, e gli amici di Neuchâtel, giunti a Sansepolcro proprio per celebrare questa felice occasione di festa.