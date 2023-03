La vita quotidiana raccontata in foto I progetti di Cortona on the Move Incontro tra professionisti e giovani

di Laura Lucente

Il mondo in cui viviamo, le nostre aspirazioni, le nostre paure, le nostre appartenenze. Il Festival internazionale di fotografia Cortona On The Move lancia il tema della sua nuova edizione a Cortona dal 13 luglio al 1 ottobre prossimi. La tredicesima edizione si intitola "More or less" due categorie sempre più in voga nella vita odierna". La contrapposizione tra l’abbondanza e la scarsità, il superfluo e l’essenziale, le élite e le masse, l’accumulo e la dispersione", sottolinea Veronica Nicolardi direttrice del festival. "Non sono solo categorie economiche, ma anche ontologiche, un prisma attraverso il quale vediamo il mondo. Insieme a Paolo Woods, direttore artistico del festival, porteremo avanti la programmazione avviata nell’edizione 2022 basata su tre principi guida: produzione, internazionalizzazione, contaminazione con altri pubblici e media. Presenteremo progetti originali e inediti realizzati attraverso nuove importanti collaborazioni internazionali, proponendo, sviluppando e creando opportunità professionali uniche, di scambio e connessione ai fotografi e a chi vuole diventarlo". Proprio in questi giorni, intanto, è partita la seconda edizione del "Cortona On The Move Award", l’open call realizzata in collaborazione con LensCulture che vedrà anche questo anno tre vincitori premiati durante le giornate inaugurali del festival. Tra aprile e maggio il team lancerà anche le attività di formazione, con il sempre ricco programma di letture portfolio, workshop, che accolgono ogni anno esperti internazionali afferenti a diversi settori del mondo della fotografia. "Nell’edizione 2023 continueremo a rafforzare l’importante caratterizzazione territoriale del festival", conferma ancora la Nicolardi. "Ci sarà una mostra originale e inedita curata da Lars Lindemann e Paolo Woods che sarà ospitata ancora nella stazione C a Camucia. Inoltre per tutto l’inverno abbiamo portato avanti il progetto 12x12, realizzato in collaborazione con Autolinee Toscane, che ha visto protagonisti giovani fotografi toscani o che hanno scelto la Toscana come luogo di residenza, nel racconto del territorio attraverso progetti fotografici personali che mettono al centro persone, relazioni, luoghi: storie in movimento, a bordo degli autobus che ogni giorno percorrono le province della regione e che ci accompagneranno fino a luglio 2023".

Il motore del festival è dunque più che oliato, grazie al sempre proficuo lavoro di squadra degli organizzatori capitanati da Nicolardi e Woods coadiuvati dai membri dell’associazione culturale Onthemove e da numerosi partner che lo supportano e lo rendono possibile, tra cui il Comune e la Regione.